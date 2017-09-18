«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 млн евро плюс 10 млн бонусами
«Атлетико» сделал окончательное предложение «Челси» по трансферу форварда Диего Косты.
Как утверждает Marca, мадридцы предложили лондонскому клубу 55 миллионов евро гарантированных выплат и еще 10 миллионов – в качестве бонусов. «Челси» пока не дал ответа.
Лондонцы не намерены платить Косте 5% от суммы трансфера, несмотря на пункт в контракте. «Челси» настаивает, чтобы эти 2,75 миллиона евро выплатил «Атлетико», но мадридцы пока не намерены этого делать, поскольку это и так будет их рекордным трансфером.
Впрочем, ожидается, что клубы все равно договорятся. Коста сможет играть за «Атлетико» с января.
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