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    «Атлетико» – «Севилья». Стогниенко прокомментирует матч на «Сила ТВ»

    Теги примера Испания телевидение Владимир Стогниенко Сила ТВ

    Известный комментатор Владимир Стогниенко будет работать на матчах испанской примеры.

    Стогниенко прокомментирует матч «Атлетико» – «Севилья», который состоится в эту субботу, 23 сентября.

    Игра будет транслироваться на интернет-канале «Сила ТВ».

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