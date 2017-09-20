Известный комментатор будет работать на матчах испанской примеры.

Стогниенко прокомментирует матч «Атлетико» – «Севилья», который состоится в эту субботу, 23 сентября.

Игра будет транслироваться на интернет-канале .

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