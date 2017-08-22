Аудитория трансляций примеры во «ВКонтакте» сопоставима с той, что была на «Матч ТВ»

Интернет-аудитория прямых трансляций во «ВКонтакте» двух первых матчей чемпионата Испании оказалась сопоставимой с телевизионной на , который недавно показывал игры за Суперкубок Испании.

В минувшие субботу и воскресенье матчи примеры «Барселона» – «Бетис» (2:0) и «Депортиво» – (0:3), права на показ которой приобрела компания «Телеспорт», собрали 1,6 миллиона и 850 тысяч просмотров соответственно. В то время как охват игр – «Реал» (1:3, 0:2) в рамках Суперкубка составил на ТВ 1,5 млн и 1 млн человек.

По данным экспертов, рекламные доходы при такой аудитории в интернете могут достигать около 1,5 млн рублей с матча.

По словам главы TeleSport Digital Ильи Рустамова, в целом за матчами следили свыше 1,2 млн пользователей. Во «ВКонтакте» при подсчете аудитории учитывают как просмотр каждый запуск трансляции.

«Цифры выше среднесуточных по спортивным телеканалам. К примеру, аудитория последнего матча ЦСКА – «Спартак» в РФПЛ, по данным Mediascope, составила 928 тысяч человек», – сказал Рустамов.

В России будут показывать «Реал» и «Барсу». Через «ВКонтакте»