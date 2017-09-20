Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Сорокин избран в совет ФИФА

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран в совет .

Россиянин выбран на вакантное место в совете в качестве кандидата от УЕФА.

На конгрессе УЕФА в апреле были выбраны три из четырех членов совета. Еще одно место оставалось вакантным из-за политической занятости президента РФС Виталия Мутко, а еще один кандидат – исландец Гейр Торстейнссон – решил не избираться в совет .

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