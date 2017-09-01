Сергей Фурсенко: «Зенит» сэкономил 35-40 млн евро, отпустив игроков летом»

Президент Сергей Фурсенко подвел итоги трансферной кампании клуба этим летом.

«С 16 игроками реструктурировал отношения. Как не удивительно, мы сэкономили 35-40 миллионов евро на том, что отдали в аренду, продали, или не продлили контракты.

Подписали же 12 игроков. С моей точки зрения – лучших, которые были на рынке. Создана новая команда. Естественно, она подбиралась под философию Манчини. Сложно сказать, что мы не сделали

Вне всякого сомнения, создан боеспособный коллектив. Этот процесс проходил в жутком цейтноте. выпал очень тяжелый график, делали все с колес. Люди, занимавшиеся трансферами, справились с этим на пять баллов.

Необходимо чтобы команда была мощной. В будущем возможны продажи. Мы ведем паспорт каждого футболиста. По нашим оценкам их стоимость удвоится.

Конечно, нет предела совершенству. Но у нас практически на все позиции есть по два футболиста, которые практически равноценны по мастерству.

У тренера нет причин для недовольства. После отпуска он вернется в Санкт-Петербург, и вы сами сможете у него об этом спросить», – сказал Фурсенко в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».