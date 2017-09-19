Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Продажа биографии Клаудио Раньери в России приостановлена. Из-за текста на «Трибуне» Sports.ru

    Теги Нант лига 1 Франция Клаудио Раньери Sports.ru книги

    Издательство «Эксмо non-fiction» выступило с заявлением относительно того, что продажа биографии главного тренера «Нанта» Клаудио Раньери в России приостановлена.

    Это произошло после появления текста Вячеслава Божко на «Трибуне» Sports.ru в блоге Slavic Epos. Автор сайта указал на существенные ошибки и незнание переводчиком футбольной тематики.

    «Уважаемый Вячеслав Божко и редакция sports.ru, спасибо за интерес к книге «Да здравствует Клаудио!». Благодарим за развернутый анализ перевода, мы согласны с вашими замечаниями.

    В издательстве действует многоступенчатая система контроля качества текста и книги в целом. Ежегодно мы выпускаем тысячи переводных книг, посвященных теме спорта от автобиографии Пеле до биографии Майкла Джордана. Но к сожалению, от случайных ошибок никто не застрахован, из-за технического сбоя в печать ушел «сырой», неотредактированный файл.

    Мы всегда с уважением относимся к нашим читателям, поэтому приняли решение полностью остановить продажи книги. Сотрудничество с переводчиком прекращено. Издательство приносит свои извинения и готово компенсировать читателям стоимость приобретенных книг.

    Надеемся, на то, что наши новые книги вызовут у вас только положительные эмоции», – говорится в заявлении издательства.

    🏆 Главное футбольное приложение рунета: iOS / Android

    Как превратить перевод спортивной книги в посмешище

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться