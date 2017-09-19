Продажа биографии Клаудио Раньери в России приостановлена. Из-за текста на «Трибуне» Sports.ru

Издательство «Эксмо non-fiction» выступило с заявлением относительно того, что продажа биографии главного тренера «Нанта» в России приостановлена.

Это произошло после появления текста Вячеслава Божко на «Трибуне» Sports.ru в блоге Slavic Epos. Автор сайта указал на существенные ошибки и незнание переводчиком футбольной тематики.

«Уважаемый Вячеслав Божко и редакция sports.ru, спасибо за интерес к книге «Да здравствует Клаудио!». Благодарим за развернутый анализ перевода, мы согласны с вашими замечаниями.

В издательстве действует многоступенчатая система контроля качества текста и книги в целом. Ежегодно мы выпускаем тысячи переводных книг, посвященных теме спорта от автобиографии Пеле до биографии Майкла Джордана. Но к сожалению, от случайных ошибок никто не застрахован, из-за технического сбоя в печать ушел «сырой», неотредактированный файл.

Мы всегда с уважением относимся к нашим читателям, поэтому приняли решение полностью остановить продажи книги. Сотрудничество с переводчиком прекращено. Издательство приносит свои извинения и готово компенсировать читателям стоимость приобретенных книг.

Надеемся, на то, что наши новые книги вызовут у вас только положительные эмоции», – говорится в заявлении издательства.

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