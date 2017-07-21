Деле Алли – самый дорогой футболист мира U-21, Мбаппе – 2-й, Усман Дембеле – 3-й
Компания Soccerex назвала 20 самых дорогих футболистов мира U-21.
Рейтинг из игроков, родившихся 1 января 1996 года или после возглавил полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, трансферная стоимость которого оценивается в 82,6 миллиона евро.
В тройку также вошли форвард «Монако» Килиан Мбаппе (61,7 млн) и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле (60,9).
Топ-20:
1. Деле Алли («Тоттенхэм») – 82,6 миллиона евро
2. Килиан Мбаппе («Монако») – 61,7
3. Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд) – 60,9
4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 51,1
5. Марко Асенсио («Реал») – 42,7
6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») – 42,6
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 40,6
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 40,6
9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 35,6
10. Кингсли Коман («Бавария») – 35
11. Юлиан Брандт («Байер») – 26,7
12. Франк Кессиэ («Милан») – 25,5
13. Тео Эрнандес («Реал») – 25,4
14. Люка Эрнандес («Атлетико») – 25,3
15. Юри Тилеманс («Монако») – 25
16. Патрик Шик («Сампдория») – 24,1
17. Каспер Дольберг («Аякс») – 23,7
18. Андреас Кристенсен («Челси») – 23,2
19. Давинсон Санчес («Аякс») – 22,8
20. Ренату Саншеш («Бавария») – 22,8
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