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    Деле Алли – самый дорогой футболист мира U-21, Мбаппе – 2-й, Усман Дембеле – 3-й

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Монако Милан Сампдория Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Голландия Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия примера Испания рейтинги Тоттенхэм РБ Лейпциг Деле Алли Кингсли Коман Андреас Кристенсен Тимо Вернер Юри Тилеманс Люка Эрнандес Лерой Сане Франк Кессиэ Юлиан Брандт Марко Асенсио Ренату Саншеш Патрик Шик Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Давинсон Санчес Джанлуиджи Доннарумма Габриэл Жезус Маркус Рэшфорд Каспер Дольберг Усман Дембеле

    Компания Soccerex назвала 20 самых дорогих футболистов мира U-21.

    Рейтинг из игроков, родившихся 1 января 1996 года или после возглавил полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, трансферная стоимость которого оценивается в 82,6 миллиона евро.

    В тройку также вошли форвард «Монако» Килиан Мбаппе (61,7 млн) и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле (60,9).

    Топ-20:

    1. Деле Алли («Тоттенхэм») – 82,6 миллиона евро

    2. Килиан Мбаппе («Монако») – 61,7

    3. Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд) – 60,9

    4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 51,1

    5. Марко Асенсио («Реал») – 42,7

    6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») – 42,6

    7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 40,6

    8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 40,6

    9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 35,6

    10. Кингсли Коман («Бавария») – 35

    11. Юлиан Брандт («Байер») – 26,7

    12. Франк Кессиэ («Милан») – 25,5

    13. Тео Эрнандес («Реал») – 25,4

    14. Люка Эрнандес («Атлетико») – 25,3

    15. Юри Тилеманс («Монако») – 25

    16. Патрик Шик («Сампдория») – 24,1

    17. Каспер Дольберг («Аякс») – 23,7

    18. Андреас Кристенсен («Челси») – 23,2

    19. Давинсон Санчес («Аякс») – 22,8

    20. Ренату Саншеш («Бавария») – 22,8

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