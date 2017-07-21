Деле Алли – самый дорогой футболист мира U-21, Мбаппе – 2-й, Усман Дембеле – 3-й

Компания Soccerex назвала 20 самых дорогих футболистов мира U-21.

Рейтинг из игроков, родившихся 1 января 1996 года или после возглавил полузащитник Деле Алли, трансферная стоимость которого оценивается в 82,6 миллиона евро.

В тройку также вошли форвард «Монако» Килиан Мбаппе (61,7 млн) и нападающий дортмундской Усман Дембеле (60,9).

Топ-20:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») – 82,6 миллиона евро

2. Килиан Мбаппе («Монако») – 61,7

3. Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд) – 60,9

4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 51,1

5. Марко Асенсио ( ) – 42,7

6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») – 42,6

7. Маркус Рэшфорд ( ) – 40,6

8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 40,6

9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 35,6

10. Кингсли Коман («Бавария») – 35

11. Юлиан Брандт («Байер») – 26,7

12. Франк Кессиэ ( ) – 25,5

13. Тео Эрнандес ( ) – 25,4

14. Люка Эрнандес («Атлетико») – 25,3

15. Юри Тилеманс («Монако») – 25

16. Патрик Шик («Сампдория») – 24,1

17. Каспер Дольберг («Аякс») – 23,7

18. Андреас Кристенсен («Челси») – 23,2

19. Давинсон Санчес («Аякс») – 22,8

20. Ренату Саншеш («Бавария») – 22,8