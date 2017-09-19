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    Давид Юрченко: «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Давид Юрченко Антон Заболотный Тосно Педро Роша

    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко высказался о матче 10-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2).

    – Как вам «Спартак»? Похож на чемпиона?

    – В данной ситуации, исходя из счета, – нет, не похож на чемпиона. Не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности.

    – Федун после матча сказал про Заболотного. Как отреагировали?

    – До «Спартака» Заболотный забивал и «Локомотиву», и ЦСКА. Это не считается?

    – Судья придумал удаление или Педро Роша так красиво упал?

    – Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это желтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было.

    – А что тогда было?

    – Грациозное падение со стороны футболиста «Спартака».

    – Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?

    – Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

    – Двойные премиальные не обещали?

    – (Смеется) Нет, нам не обещали, – сказал Юрченко.

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