Антон Заболотный ответил Федуну: «Я не Янчик. Постараюсь забить «Спартаку» еще»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал высказывания президента Леонида Федуна, который сравнил его с экс-форвардом ЦСКА Давидом Янчиком.

– Теперь о не очень приятном. Леонид Федун в интервью сказал: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал»… Есть что ответить? Федун поставил на вас крест?

– Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет.

Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле.

– То есть забьете еще «Спартаку»?

– Конечно, постараюсь это сделать, – сказал Заболотный.

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