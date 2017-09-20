Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» обыграл «Фиорентину»

В 5-м туре серии А «Интер» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), «Рома» разгромила «Беневенто» (4:0), «Лацио» уступил «Наполи» (4:1), «Милан» одолел СПАЛ (2:0), – «Фиорентину» (1:0).

Чемпионат Италии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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