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    Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» обыграл «Фиорентину»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Кротоне Сассуоло Беневенто СПАЛ

    В 5-м туре серии А «Интер» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), «Рома» разгромила «Беневенто» (4:0), «Лацио» уступил «Наполи» (4:1), «Милан» одолел СПАЛ (2:0), «Ювентус» – «Фиорентину» (1:0).

    Чемпионат Италии

    5-й тур

    Беневенто – Рома 0:4 (0:2, 0:2)
    Дата проведения
    20 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Джеко, 0:2 – 35, автогол Лучони, 0:3 – 52 Джеко, 0:4 – 74, автогол Венути.
    БеневентоБелец, Летициа, Венути, Лучони, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Лазаар (Париджини, 64), Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.
    РомаАлиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 68), Гоналон, Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).
    Предупреждения:
    Ди Кьяра (56), Париджини (84).
    Лацио – Наполи 1:4 (1:0, 0:4)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 29 де Врей, 1:1 – 54 Кулибали, 1:2 – 56 Кальехон, 1:3 – 59 Мертенс, 1:4 – 90, пенальти Жоржиньо.
    ЛациоСтракоша, Баштуш (Марушич, 25), де Врей (Мурджиа, 46), Раду, Баста, Пароло, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Иммобиле.
    НаполиРейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 73), Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 81), Инсинье.
    Предупреждения:
    Раду (21), Мертенс (25), Рейна (34), Жоржиньо (70), Лейва (79).
    Дженоа – Кьево 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 62 Лаксальт, 1:1 – 73 Хетемай.
    ДженоаПерин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович (Таарабт, 46), Брлек (Рози, 46), Велозу, Лаксальт, Бертолаччи, Пеллегри, Палладино (Ригони, 71).
    КьевоСоррентино, Томович, Гамберини, Дайнелли (Пеллиссье, 67), Каччаторе, Кастро, Радованович, Хетемай, Бирса (Гарритано, 86), Инглезе, Бастьен (Депаоли, 52).
    Предупреждения:
    Хетемай (38), Пеллегри (40), Томович (81).
    Кальяри – Сассуоло 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 59, пенальти Матри.
    КальяриКраньо, Падоин (Фараго, 62), Чеппителли, Пизакане, Капуано, Чигарини, Ионицэ, Барелла (Сау, 78), Жоао Педро, Фариас, Паволетти (Джаннетти, 52).
    СассуолоКонсильи, Летсхерт, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли, Лирола, Аджапонг, Миссироли, Данкан (Бьондини, 78), Политано (Сенси, 49), Матри (Рагуза, 76).
    Предупреждения:
    Барелла (17), Чеппителли (29), Маньянелли (71), Каннаваро (82), Лирола (84), Джаннетти (90).
    Аталанта – Кротоне 5:1 (3:0, 2:1)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Петанья, 2:0 – 25 Кальдара, 3:0 – 38 Иличич, 4:0 – 63 Гомес, 4:1 – 70 Тумминелло, 5:1 – 74, пенальти Гомес.
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло (Бастони, 76), Хатебур, Кристанте, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес (Орсолини, 75), Петанья (Видо, 71).
    КротонеКордац, Чеккерини, Айети, Кабрера (Будимир, 71), Сампиризи, Иско, Барберис (Крагль, 58), Павлович, Роден, Тонев (Стоян, 9), Тумминелло.
    Предупреждение:
    Айети (45).
    Удинезе – Торино 2:3 (0:2, 2:1)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Белотти, 0:2 – 30, автогол Хадльвредссон, 1:2 – 48, пенальти де Пауль, 1:3 – 67 Ляйич, 2:3 – 75 Лазанья.
    УдинезеСкуффет, Ларсен, Ларангейра (Анджелла, 46), Нюйтинк, Пеццелла (Аднан, 70), Фофана, Хадльвредссон (Янкто, 46), Барак, де Пауль, Лопес, Лазанья.
    ТориноСиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Молинаро, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Бойе, 88), Ляйич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.
    Предупреждения:
    Базелли (7), Ансальди (27), Хадльвредссон (32), Ляйич (48), Ринкон (54), Беренгер (80).
    Милан – СПАЛ 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26, пенальти Родригес, 2:0 – 61, пенальти Кессиэ.
    МиланДоннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессиэ, Биглия (Локателли, 82), Родригес, Чалханоглу (Бонавентура, 74), Андре Силва, Калинич (Сусо, 62).
    СПАЛГомис, Саламон, Викари, Фелипе (Скьявон, 71), Ладзари, Грасси (Скьяттарелла, 58), Вивиани, Мора, Маттьелло, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62).
    Предупреждения:
    Скьяттарелла (66), Скьявон (88), Романьоли (89).
    Ювентус – Фиорентина 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 52 Манджукич.
    ЮвентусШченсны, Стураро (Лихтштайнер, 90), Ругани, Бардзальи, Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 82), Дибала (Пьянич, 75), Манджукич, Игуаин.
    ФиорентинаСпортьелло, Лорини (Бруну Гашпар, 51), Пеццелья, Астори, Бираги, Бадель, Верету, Кьеза, Бенасси (Жил Диаш, 61), Терео (Санчес, 69), Симеоне.
    Предупреждения:
    Бардзальи (23), Лорини (37), Бадель (50), Астори (64).
    Удаление:
    Бадель (66).
    Верона – Сампдория 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    ВеронаНиколас, Беарзотти, Караччоло, Эрто, Ромуло, Фоссати (Бюхель, 87), Сукулини, Бесса, Верде, Паццини (Кин, 76), Валоти (Дзакканьи, 80).
    СампдорияПуджони, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Мурру, Прат, Торрейра, Линетти (Верре, 90), Альварес (Рамирес, 52), Куальярелла (Сапата, 52), Капрари.
    Предупреждения:
    Капрари (20), Сукулини (31), Валоти (75), Кин (90).
    Болонья – Интер 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    19 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 Верди, 1:1 – 77, пенальти Икарди.
    БолоньяМиранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 72), Пульгар, Донса, Верди, Петкович (Оквонкво, 88), Ди Франческо (Паласио, 74).
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Кандрева (Брозович, 81), Жоау Мариу (Эдер, 50), Перишич, Икарди.
    Предупреждения:
    Поли (20), Д`Амброзио (29), Донса (44), Петкович (77), Миранте (77), Эдер (85), Нагатомо (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

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