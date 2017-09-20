Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Лацио», «Ювентус» обыграл «Фиорентину»
В 5-м туре серии А «Интер» в гостях сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), «Рома» разгромила «Беневенто» (4:0), «Лацио» уступил «Наполи» (4:1), «Милан» одолел СПАЛ (2:0), «Ювентус» – «Фиорентину» (1:0).
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.00, «Чиро Вигорито»
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Беневенто –
Белец, Летициа, Венути, Лучони, Ди Кьяра, Мемушай, Чибса, Катальди, Лазаар (Париджини, 64), Кода (Арментерос, 75), Пушкаш.
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Рома –
Алиссон, Бруно Перес, Фасио, Жезус, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 68), Гоналон, Стротман, Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 29 де Врей, 1:1 – 54 Кулибали, 1:2 – 56 Кальехон, 1:3 – 59 Мертенс, 1:4 – 90, пенальти Жоржиньо.
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Лацио –
Стракоша, Баштуш (Марушич, 25), де Врей (Мурджиа, 46), Раду, Баста, Пароло, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Иммобиле.
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Наполи –
Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 73), Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 81), Инсинье.
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович (Таарабт, 46), Брлек (Рози, 46), Велозу, Лаксальт, Бертолаччи, Пеллегри, Палладино (Ригони, 71).
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Кьево –
Соррентино, Томович, Гамберини, Дайнелли (Пеллиссье, 67), Каччаторе, Кастро, Радованович, Хетемай, Бирса (Гарритано, 86), Инглезе, Бастьен (Депаоли, 52).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Сарденья»
- Гол:
- 0:1 – 59, пенальти Матри.
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Кальяри –
Краньо, Падоин (Фараго, 62), Чеппителли, Пизакане, Капуано, Чигарини, Ионицэ, Барелла (Сау, 78), Жоао Педро, Фариас, Паволетти (Джаннетти, 52).
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Сассуоло –
Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли, Лирола, Аджапонг, Миссироли, Данкан (Бьондини, 78), Политано (Сенси, 49), Матри (Рагуза, 76).
- Предупреждения:
- Барелла (17), Чеппителли (29), Маньянелли (71), Каннаваро (82), Лирола (84), Джаннетти (90).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 5 Петанья, 2:0 – 25 Кальдара, 3:0 – 38 Иличич, 4:0 – 63 Гомес, 4:1 – 70 Тумминелло, 5:1 – 74, пенальти Гомес.
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло (Бастони, 76), Хатебур, Кристанте, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес (Орсолини, 75), Петанья (Видо, 71).
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Кротоне –
Кордац, Чеккерини, Айети, Кабрера (Будимир, 71), Сампиризи, Иско, Барберис (Крагль, 58), Павлович, Роден, Тонев (Стоян, 9), Тумминелло.
- Предупреждение:
- Айети (45).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Фриули»
- Голы:
- 0:1 – 9 Белотти, 0:2 – 30, автогол Хадльвредссон, 1:2 – 48, пенальти де Пауль, 1:3 – 67 Ляйич, 2:3 – 75 Лазанья.
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Удинезе –
Скуффет, Ларсен, Ларангейра (Анджелла, 46), Нюйтинк, Пеццелла (Аднан, 70), Фофана, Хадльвредссон (Янкто, 46), Барак, де Пауль, Лопес, Лазанья.
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Торино –
Сиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Молинаро, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Бойе, 88), Ляйич, Ньянг (Беренгер, 76), Белотти.
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессиэ, Биглия (Локателли, 82), Родригес, Чалханоглу (Бонавентура, 74), Андре Силва, Калинич (Сусо, 62).
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СПАЛ –
Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Скьявон, 71), Ладзари, Грасси (Скьяттарелла, 58), Вивиани, Мора, Маттьелло, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62).
- Предупреждения:
- Скьяттарелла (66), Скьявон (88), Романьоли (89).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 52 Манджукич.
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Ювентус –
Шченсны, Стураро (Лихтштайнер, 90), Ругани, Бардзальи, Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 82), Дибала (Пьянич, 75), Манджукич, Игуаин.
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Фиорентина –
Спортьелло, Лорини (Бруну Гашпар, 51), Пеццелья, Астори, Бираги, Бадель, Верету, Кьеза, Бенасси (Жил Диаш, 61), Терео (Санчес, 69), Симеоне.
- Удаление:
- Бадель (66).
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Николас, Беарзотти, Караччоло, Эрто, Ромуло, Фоссати (Бюхель, 87), Сукулини, Бесса, Верде, Паццини (Кин, 76), Валоти (Дзакканьи, 80).
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Сампдория –
Пуджони, Берешиньски, Сильвестре, Реджини, Мурру, Прат, Торрейра, Линетти (Верре, 90), Альварес (Рамирес, 52), Куальярелла (Сапата, 52), Капрари.
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 72), Пульгар, Донса, Верди, Петкович (Оквонкво, 88), Ди Франческо (Паласио, 74).
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Кандрева (Брозович, 81), Жоау Мариу (Эдер, 50), Перишич, Икарди.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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