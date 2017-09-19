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    «ПСЖ» за месяц продал 120 тысяч футболок с именем Неймара

    Теги ПСЖ лига 1 Франция примера Испания болельщики Неймар Nike игровая форма

    Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.

    Официальные магазины парижан за прошлый месяц продали 120 тысяч экземпляров, что на 75% больше аналогичных показателей в прошлом году, сообщает Goal.com со ссылкой на BFM Sport.

    Компания Nike, производитель формы «ПСЖ», опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара.

    Футболки продаются по 100 евро. Таким образом, с их продажи выручены 12 миллионов. Однако вся прибыль всегда идет компаниям, занимающимся изготовлением экипировки. Клубы получают по спонсорскому контракту фиксированную сумму, а также небольшой бонус от продаж футболок.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.

    «ПСЖ» за день продал 10000 футболок Неймара. За ними стояли в очередях

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