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    «ПСЖ» за две недели продал столько же маек Неймара, сколько Ди Марии за год

    Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес Анхель Ди Мария Неймар игровая форма

    Стало известно количество реализованных «ПСЖ» маек с номером и фамилией новичка команды нападающего Неймара.

    Как сообщает As, за две недели после перехода 25-летнего бразильца, парижане реализовали уже 20 тысяч футболок.

    Для сравнения, столько же маек с номером и фамилией полузащитника Анхеля Ди Марии было продано за год.

    Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Запущен счетчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»

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