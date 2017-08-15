«ПСЖ» за две недели продал столько же маек Неймара, сколько Ди Марии за год
Стало известно количество реализованных «ПСЖ» маек с номером и фамилией новичка команды нападающего Неймара.
Как сообщает As, за две недели после перехода 25-летнего бразильца, парижане реализовали уже 20 тысяч футболок.
Для сравнения, столько же маек с номером и фамилией полузащитника Анхеля Ди Марии было продано за год.
Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
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