«ПСЖ» за две недели продал столько же маек Неймара, сколько Ди Марии за год

Стало известно количество реализованных маек с номером и фамилией новичка команды нападающего .

Как сообщает As, за две недели после перехода 25-летнего бразильца, парижане реализовали уже 20 тысяч футболок.

Для сравнения, столько же маек с номером и фамилией полузащитника было продано за год.

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории футбола, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Запущен счетчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»