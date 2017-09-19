Левандовски о переходе в «Реал»: «Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о своем переходе в «Реал».
«Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь. Значит это что-то или нет, правда состоит в том, что мне нечего сказать об этой глупости», – сказал Левандовски.
Левандовски хочет перейти в «Реал» в 2018 году
Хенесс о желании Левандовского перейти в «Реал»: «Сегодня же не первое апреля?»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.