Левандовски о переходе в «Реал»: «Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о своем переходе в .

«Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь. Значит это что-то или нет, правда состоит в том, что мне нечего сказать об этой глупости», – сказал Левандовски.

Левандовски хочет перейти в «Реал» в 2018 году

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