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    Левандовски о переходе в «Реал»: «Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь»

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Роберт Левандовски

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о своем переходе в «Реал»

    «Я не обязан каждый раз комментировать какую-то чушь. Значит это что-то или нет, правда состоит в том, что мне нечего сказать об этой глупости», – сказал Левандовски. 

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