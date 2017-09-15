Левандовски хочет перейти в «Реал» в 2018 году

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в в следующем году.

О своем желании сменить клуб игрок уже сообщил агентам. Форвард попросил их настаивать на переходе в мадридскую команду, хотя он знает, что «Реал» предпочитает не подписывать футболистов старше 30 лет. Поляк достигнет этого возраста в августе.

Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что в соглашении нет пункта об отступных.

Статистику выступлений Левандовского можно увидеть здесь.

Интервью, из-за которого у Левандовского проблемы