«Атлетико» может купить Диего Косту у «Челси» за 60 млн евро на этой неделе

Форвард Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».

Лондонцы согласились вести переговоры с мадридским клубом о трансфере 28-летнего испанца.

Если все пойдет по плану, то купит Косту за 60 миллионов евро уже на этой неделе. При этом из-за трансферного запрета клуб сможет дозаявить игрока только в январе.

Последние три месяца Коста тренировался в Бразилии после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него. При этом футболист отказался заниматься в составе молодежной команды «Челси».

Летом 2014 года лондонцы приобрели Косту у «Атлетико» за 38 млн евро.