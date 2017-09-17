Антонио Конте: «Арсенал» — одна из шести сильнейших команд в Англии. У него есть шанс побороться за титул»

Главный тренер Антонио Конте поделился мнением о предстощем матче чемпионата Англии с .

«Мои игроки положительно проявили себя в предыдущем матче. Я доволен их самоотдачей и игрой. Теперь нас ожидает еще одна тяжелая игра.

«Арсенал» — одна из шести сильнейших команд в Англии. У них очень хороший состав и есть шанс побороться за титул. Матчи с «Арсеналом» всегда важны, равно как и с «Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Может случиться что угодно. Нам предстоит сражаться с конкурентом. Я смотрел их матч [с «Кельном»], они применили широкую ротацию и дали отдохнуть многим футболистам перед матчем с нами, поэтому не думаю, что тот факт, что они играли после нас, дает нам преимущество.

Несомненно, Азар улучшает свою форму. Проявленное терпение идет ему на пользу. Он очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым физически. Мне предстоит принять лучшее решение в интересах команды и игроков, но он значительно прибавляет и очень близок к тому, чтобы быть готовым к игре на 100 процентов», — сказал Конте.