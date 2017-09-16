Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрген Клопп: «Это наша лучшая игра с «Бернли» за время моей работы в «Ливерпуле»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Филиппе Коутиньо Ник Поуп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о матче чемпионата Англии против «Бернли» (1:1).

    «Я недоволен, разочарован из-за результата, но мне понравилась наша игра. Ничья – не наша вина. Мы доминировали весь матч, показали отличный футбол. Но забили всего один гол. У нас было много ударов в створ, поэтому не стоит говорить о защите соперника, их вратарь (Ник Поуп – примечание Sports.ru) совершил несколько отличных сэйвов.

    Сегодня мы показали лучшую игру в матчах с «Бернли» с момента моего появления в «Ливерпуле». До этого у нас случались проблемы в других играх. Сегодня мы показали отличное движение, пасы между линиями, скорость, навесы и прострелы.

    Коутиньо провел хороший матч. У него начались судороги в концовке встречи. Мы не хотели его менять, но решили не рисковать», – сказал Клопп.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться