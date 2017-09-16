Юрген Клопп: «Это наша лучшая игра с «Бернли» за время моей работы в «Ливерпуле»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал о матче чемпионата Англии против (1:1).

«Я недоволен, разочарован из-за результата, но мне понравилась наша игра. Ничья – не наша вина. Мы доминировали весь матч, показали отличный футбол. Но забили всего один гол. У нас было много ударов в створ, поэтому не стоит говорить о защите соперника, их вратарь (Ник Поуп – примечание Sports.ru) совершил несколько отличных сэйвов.

Сегодня мы показали лучшую игру в матчах с «Бернли» с момента моего появления в «Ливерпуле». До этого у нас случались проблемы в других играх. Сегодня мы показали отличное движение, пасы между линиями, скорость, навесы и прострелы.

Коутиньо провел хороший матч. У него начались судороги в концовке встречи. Мы не хотели его менять, но решили не рисковать», – сказал Клопп.