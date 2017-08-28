Хосеп Гвардиола: «АПЛ станет сильнейшей, когда английские клубы будут доходить до финалов Лиги чемпионов»

Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионате Англии.

«Знаю, вы хотите от меня услышать: «АПЛ – самый крутой в мире чемпионат, поздравляю». Да, чемпионат Англии – самый популярный. Конечно, играть в нем крайне тяжело. Но я бы не сказал, что играть на «Сантьяго Бернабеу», на «Камп Ноу», в Бильбао и в Севилье – это легко. В последние десять лет тон в еврокубках задают испанские клубы. «Севилья» выигрывала Лигу Европы трижды подряд.

АПЛ станет сильнейшей, и это случится, когда английские клубы, а сейчас их пять, будут доходить до финалов Лиги чемпионов. Вот после этого можно будет сказать: «Это самый крутой в мире чемпионат». Нужно сделать шаг вперед», – сказал Гвардиола.

Последним английским клубом, игравшим в решающем матче ЛЧ, был «Челси», выигравший трофей в 2012 году. С тех пор в финал турнира шесть раз выходили испанские клубы и по два раза – немецкие и итальянские.

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