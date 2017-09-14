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    УЕФА не накажет Игуаина, показавшего средний палец болельщикам «Барселоны»

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания Лига чемпионов УЕФА дисквалификации болельщики Гонсало Игуаин фото Дамир Скомина

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин избежит дисциплинарного наказание по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

    Во время игры у форварда возник конфликт с болельщиками каталонской команды. На 87-й минуте Игуаин был заменен, и по пути на скамейку он показал средний палец зрителям. Жест попал в объектив телекамер.

    Ни главный судья матча Дамир Скомина, ни делегат УЕФА не упомянули жест Игуаина в отчете об игре.

    «Ювентус» обратился в УЕФА, чтобы узнать, поступили ли какие-либо жалобы на аргентинца, и выяснилось, что таких жалоб нет.

    Таким образом, нападающий избежит дисциплинарных санкций. Ситуация может измениться лишь в том случае, если «Барселона» сама направит жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

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