Массимо Каррера: «Была мысль выпустить вместо Ещенко Самедова, но тогда я бы затруднил ему жизнь»

Главный тренер Массимо Каррера после ничьей с «Марибором» (1:1) в Лиге чемпионов заявил, что рассматривал возможность выхода полузащитника с первых минут, и рассказал о выборе состава при схеме 3–5–2.

— Атака, после которой словенцы забили ответный гол, началась прямо напротив вас. В этот момент вы схватились за голову. Уже тогда почувствовали, что будет беда?

— Нет. Это просто была опасная ситуация. Я не ясновидящий, чтобы предвидеть.

— Как прокомментируете игру Ещенко? Со стороны показалось, что в атаке он выглядел не очень хорошо. Не было ли у вас мысли выпустить на этой позиции Самедова?

— Да, такая мысль была. Но таким образом я бы затруднил жизнь Самедову (Самедов на 29-й минуте заменил травмированного Глушакова – прим. Sports.ru).

— «Спартак» играет по схеме 3–5–2. Сложно ли вам приходится при выборе состава на матч?

— Нет. У меня есть игроки, которые могут выходить на разных позициях. Сегодня выбор стартового состава был обоснован тем, что мы решили играть по схеме 3–5–2, — сказал Каррера.