Глушаков согласился продлить контракт со «Спартаком» на 3 года

Капитан Денис Глушаков близок к подписанию нового соглашения с клубом.

Действующее соглашение 30-летнего хавбека с москвичами рассчитано до июня 2018 года. «Спартак» предложил игроку новый контракт, и Глушаков ответил согласием.

«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года.

Полузащитник лично общался с относительно условий нового соглашения.

Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – сказал источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

Напомним, Глушаков перешел в летом 2013 года из «Локомотива».

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