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    Глушаков согласился продлить контракт со «Спартаком» на 3 года

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков близок к подписанию нового соглашения с клубом.

    Действующее соглашение 30-летнего хавбека с москвичами рассчитано до июня 2018 года. «Спартак» предложил игроку новый контракт, и Глушаков ответил согласием.

    «Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года.

    Полузащитник лично общался с Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения.

    Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – сказал источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

    Напомним, Глушаков перешел в «Спартак» летом 2013 года из «Локомотива».

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