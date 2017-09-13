Анчелотти хочет вернуться в Англию в случае ухода из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» готов покинуть клуб.

Как утверждает ESPN, в контракте мюнхенцев со специалистом есть опция разрыва соглашения следующим летом. Анчелотти все устраивает в «Баварии», но если клуб активирует опцию разрыва, он бы хотел продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что уже решила, что преемником Анчелотти станет 30-летний тренер Юлиан Нагельсманн.

Анчелотти работал с «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с командой АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.