Анчелотти хочет вернуться в Англию в случае ухода из «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти готов покинуть клуб.
Как утверждает ESPN, в контракте мюнхенцев со специалистом есть опция разрыва соглашения следующим летом. Анчелотти все устраивает в «Баварии», но если клуб активирует опцию разрыва, он бы хотел продолжить карьеру в Англии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» уже решила, что преемником Анчелотти станет 30-летний тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.
Анчелотти работал с «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с командой АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.
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