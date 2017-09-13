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    Анчелотти хочет вернуться в Англию в случае ухода из «Баварии»

    Теги Бавария Карло Анчелотти премьер-лига Англия бундеслига Германия Хоффенхайм 1899 Юлиан Нагельсманн

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти готов покинуть клуб.

    Как утверждает ESPN, в контракте мюнхенцев со специалистом есть опция разрыва соглашения следующим летом. Анчелотти все устраивает в «Баварии», но если клуб активирует опцию разрыва, он бы хотел продолжить карьеру в Англии.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» уже решила, что преемником Анчелотти станет 30-летний тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

    Анчелотти работал с «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл с командой АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

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