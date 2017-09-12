Ташчи, Петкович и Роша полетели со «Спартаком» на матч с «Марибором»
«Спартак» по окончании тренировки отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Марибор на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с одноименным клубом.
В Словению полетели 20 человек:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.
Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Ташчи, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров.
Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев.
Нападающие: Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.
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