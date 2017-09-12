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    Ташчи, Петкович и Роша полетели со «Спартаком» на матч с «Марибором»

    Теги Спартак Сердар Ташчи Артем Ребров Дмитрий Комбаров Александр Самедов Сальваторе Боккетти Андрей Ещенко Луис Адриано премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор Денис Глушаков Ивелин Попов Георгий Джикия Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Фернандо Куинси Промес Марко Петкович Александр Селихов Зелимхан Бакаев Марио Пашалич Георгий Тигиев Педро Роша

    «Спартак» по окончании тренировки отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Марибор на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с одноименным клубом.

    В Словению полетели 20 человек:

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

    Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Ташчи, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров.

    Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев.

    Нападающие: Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.

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