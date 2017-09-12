Ташчи, Петкович и Роша полетели со «Спартаком» на матч с «Марибором»

«Спартак» по окончании тренировки отправился в аэропорт, чтобы вылететь в на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с одноименным клубом.

В Словению полетели 20 человек:

Вратари: Артем Ребров, .

Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Ташчи, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, .

Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, , Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев.

Нападающие: , Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.