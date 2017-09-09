Эдинсон Кавани: «Мбаппе и Неймар – отличные игроки, у нас хорошее взаимопонимание»

Форвард Эдинсон Кавани прокомментировал победу над «Метцем» (5:1) в чемпионате Франции.

«Я думаю, что сегодня мы хорошо сыграли. Мы были хороши на всех участках поля. Конечно, «Метцу» после удаления пришлось сложно, но мы заслужили победу своей игрой.

Я чувствую себя хорошо, несмотря на поездку в сборную. Всегда хочу выходить на поле, и сегодня тренер решил меня поставить, что приятно.

Мбаппе и – отличные игроки, у нас хорошее взаимопонимание. Надеюсь, дальше все будет складываться еще лучше», – сказал Кавани, сделавший в этом матче дубль.