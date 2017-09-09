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    Эдинсон Кавани: «Мбаппе и Неймар – отличные игроки, у нас хорошее взаимопонимание»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Метц Неймар Килиан Мбаппе

    Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал победу над «Метцем» (5:1) в чемпионате Франции. 

    «Я думаю, что сегодня мы хорошо сыграли. Мы были хороши на всех участках поля. Конечно, «Метцу» после удаления пришлось сложно, но мы заслужили победу своей игрой.

    Я чувствую себя хорошо, несмотря на поездку в сборную. Всегда хочу выходить на поле, и сегодня тренер решил меня поставить, что приятно. 

    Мбаппе и Неймар – отличные игроки, у нас хорошее взаимопонимание. Надеюсь, дальше все будет складываться еще лучше», – сказал Кавани, сделавший в этом матче дубль. 

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