Румменигге – Левандовскому: «Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров, будут иметь дело со мной»

Председатель правления «Баварии» прокомментировал заявления нападающего команды Роберта Левандовского.

Польский форвард ранее сказал, что мюнхенцы сейчас не так сильны, как «Реал», «МЮ» и другие клубы, а в футболе теперь важнее деньги и успехи, а не лояльность.

«Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной.

Слова Мюллера в Бремене – это тоже неправильно. Мы сейчас нуждаемся в большей эффективности. Нам нужно быть серьезнее.

Вероятно, Левандовски раздражен трансферами «ПСЖ». Но он наш игрок и заслуживает своих денег. В его контракте до 2021 года нет суммы отступных.

Роберту не стоит волноваться. В этом сезоне у нас очень хорошая команда. И у нас давняя серьезная и успешная философия», – заявил Румменигге.