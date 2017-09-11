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    Румменигге – Левандовскому: «Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров, будут иметь дело со мной»

    Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Томас Мюллер Роберт Левандовски

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал заявления нападающего команды Роберта Левандовского.

    Польский форвард ранее сказал, что мюнхенцы сейчас не так сильны, как «Реал», «МЮ» и другие клубы, а в футболе теперь важнее деньги и успехи, а не лояльность.

    «Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной.

    Слова Мюллера в Бремене – это тоже неправильно. Мы сейчас нуждаемся в большей эффективности. Нам нужно быть серьезнее.

    Вероятно, Левандовски раздражен трансферами «ПСЖ». Но он наш игрок и заслуживает своих денег. В его контракте до 2021 года нет суммы отступных.

    Роберту не стоит волноваться. В этом сезоне у нас очень хорошая команда. И у нас давняя серьезная и успешная философия», – заявил Румменигге.

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