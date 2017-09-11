Защитник «Палмейрас» Мина перейдет в «Барселону» летом за 9 млн евро

Центральный защитник Йерри Мина станет игроком «Барселоны» не в январе, а после ЧМ-2018.

Такое решение было принято на прошлой неделе по итогам переговоров в Барселоне между техническим директором бразильского клуба Алешандре Маттосом и руководством каталонцев.

Таким образом, использует право первоочередной покупки 22-летнего игрока сборной Колумбии, полученное в мае 2016 года. «Палмейрас», в свою очередь, смогут задействовать Мину на групповой стадии Кубка Либертадорес.

При этом трансфер футболиста обойдется сине-гранатовым в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что если защитник перейдет в «Барселону» до 31 января 2018 года, цена составит 9 млн, если летом – 10 млн.