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    «Барселона» купит защитника «Палмейрас» Мину зимой за 9 млн евро

    Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Барселона примера Испания возможные трансферы Йерри Мина

    «Барселона» во время январского трансферного окна намерена приобрести центрального защитника «Палмейрас» Йерри Мину.

    Каталонцы уже согласовали с бразильским клубом трансфер 22-летнего игрока сборной Колумбии.

    Если Мина перейдет в «Барселону» до 31 января 2018 года, цена составит 9 миллионов евро, если летом – 10 млн. Каталонцы хотят подписать защитника зимой.

    Рост Мины – 195 см. Его партнер по обороне в национальной команде – Давинсон Санчес, перешедший летом из «Аякса» в «Тоттенхэм».

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