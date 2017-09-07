«Барселона» купит защитника «Палмейрас» Мину зимой за 9 млн евро

во время январского трансферного окна намерена приобрести центрального защитника Йерри Мину.

Каталонцы уже согласовали с бразильским клубом трансфер 22-летнего игрока сборной Колумбии.

Если Мина перейдет в «Барселону» до 31 января 2018 года, цена составит 9 миллионов евро, если летом – 10 млн. Каталонцы хотят подписать защитника зимой.

Рост Мины – 195 см. Его партнер по обороне в национальной команде – Давинсон Санчес, перешедший летом из «Аякса» в «Тоттенхэм».