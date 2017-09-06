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    Магомед Митришев: «Уверен, я не последний чеченец в сборной России»

    Теги премьер-лига Россия сборная России Ахмат Магомед Митришев товарищеские матчи (гибрид)

    Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев поделился впечатлениями после дебюта за сборную России в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).

    «Черчесов просил больше открываться за спину, стараться прессинговать защитников. В сборной большая конкуренция, но я готов к этому.

    Эмоции приятные. Уверен, я не последний чеченец в сборной. Нужно прибавлять в каждом аспекте игры, быть более стабильным и, конечно же, улучшать статистику», – сказал Митришев.

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