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    Бензема пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Леванте примера Испания травмы

    Форвард «Реала» Карим Бензема выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

    Игрок получил травму в первом тайме матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1). Он был заменен на Гарета Бэйла на 29-й минуте матча.

    Таким образом, Бензема, скорее всего, пропустит четыре ближайших матча примеры: с «Реалом Сосьедад», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Алавесом» (пройдут с 17 сентября по 1 октября). Кроме того, форвард не сыграет в матчах Лиги чемпионов с АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской «Боруссией» (26 сентября).

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