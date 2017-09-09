Луи ван Гал: «В «МЮ» давление было бесчеловечным. Я с петлей на шее выиграл Кубок Англии»

Тренер Луи ван Гал рассказал, как уволил его по окончании позапрошлого сезона.

«Все это задумывалось за моей спиной еще с января. Я полгода был словно на плахе. Мою голову открыто поместили на эшафот. Давление было просто бесчеловечным.

Именно поэтому утверждаю, что победа в Кубке Англии стала моим крупнейшим достижением в качестве тренера. Несмотря на петлю на своей шее, я должен был поддерживать мотивацию команды.

Зимой бывшие игроки вдруг стали выступать в прессе, говоря, что мы показываем скучный футбол. Моуринью в декабре уволили из «Челси». После его отставки прессе было очень удобно подгонять мой уход.

Понимаю выбор «Манчестер Юнайтед» в пользу Моуринью. В 2014 году я хотел подписать двухлетний контракт – на срок до моего 65-летия. «Манчестер Юнайтед» хотел заключить соглашение на три сезона, поскольку в составе было много футболистов старше 30 и это дало бы время на серьезную перестройку.

Вудворд и братья Глейзеры знали, что после второго сезона я останусь в команде еще лишь на один. А спустя полтора года Моуринью уволили из «Челси». Это топовый тренер, которого они хотели заполучить в «Манчестер Юнайтед». С ним они могли бы подняться на вершину на три года. Или на пять. Может, на десять. Им хотелось бы новую эпоху вроде той, что была при Алексе Фергюсоне.

Сильнее всего разочаровало, что «Манчестер Юнайтед» не стал обсуждать все эти аспекты со мной. Они поговорили со мной только по окончании финального матча, когда уже было известно о моем запланированном увольнении.

Если б представители клуба в январе поговорили со мной о назначении Моуринью, я бы сказал: «Ладно, в ближайшие месяцы выложимся по полной, а затем он примет работу». Тогда им бы не пришлось платить мне деньги за третий год контракта. Но в действительности я был вынужден заставить «Манчестер Юнайтед» выплатить все до последнего пенни.

Клуб может ориентироваться на футбольную составляющую или на финансовую. В «Манчестер Юнайтед» баланс смещен в коммерческую сторону.

Они могли на долгое время заполучить Моуринью – тренера, который пользуется коммерческой привлекательностью по всему миру. Вудворд мне в итоге сказал об этом на следующий день после финала Кубка Англии», – поделился воспоминаниями голландец.