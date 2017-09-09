Улицы у стадиона «Динамо» назовут в честь Никулина, Численко и ветеранов клуба

Улицы у строящегося стадиона «Динамо» будут названы в честь актера Юрия Никулина, экс-футболиста московской команды и сборной СССР Игоря Численко и ветеранов «Динамо».

Эти названия улиц получили наибольшее количество голосов в рамках конкурса.

Вариант с Юрием Никулиным, который болел за «Динамо», оказался более популярным, чем предложения назвать улицы в честь футболиста и тренера Константина Бескова, вратаря Алексея Хомича, тренера Михаила Якушина и комментатора Вадима Синявского.

Кандидатура Численко в ходе опроса опередила варианты с организатором первой футбольной команды московского «Динамо» Федором Чулковым, известными динамовцами Гавриилом Качалиным, Василием Трофимовым и одним из архитекторов старого стадиона Лазарем Чериковером.

В голосовании по названию третьей улицы вариант с ветеранами «Динамо» оказался выше предложений назвать улицу в честь одного из архитекторов старого стадиона Аркадия Лангмана и шотландского проектировщика Петровского парка Адама Менеласа.

Если московская городская комиссия по наименованию улиц не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты.

Участники конкурса, предложившие варианты-победители, получат приглашение на празднование дня рождения легендарного вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, которое состоится 22 октября на стадионе московского клуба.

Арена в Петровском парке столицы была закрыта на реконструкцию в 2008 году. Сообщалось, что полноценно стадион будет открыт весной 2018 года.

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