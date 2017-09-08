«Ман Сити» — «Ливерпуль». Коутиньо не сыграет в матче
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не сыграет в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
25-летний бразилец не будет включен в заявку на матч. Ранее сообщалось, что у него проблемы со спиной.
Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 9 сентября. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Тите: «Коутиньо физически готов сыграть с Колумбией весь матч»
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