Валерий Карпин: «В прошлом сезоне абсолютно тот же состав «Спартака» шел на первом месте»

Бывший главный тренер Валерий Карпин оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

- Каррера говорил, что необходим центральный защитник (в частности, речь шла о Гарае), в атаке – Луан.

– Вместо Луана взяли Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились.

Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас – девятые.

– Получается, не селекция – главная проблема «Спартака»?

– Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И «Спартак» не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». При чем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?

– «Спартак» своими трансферами команду освежил?

– Судя по нынешнему результату – пока нет, — сказал Карпин.

Валерий Карпин: «Спартак» выиграл чемпионат на эмоциях, как «Лестер». В этом сезоне нет фарта, желания, самоотдачи»