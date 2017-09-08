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    Валерий Карпин: «В прошлом сезоне абсолютно тот же состав «Спартака» шел на первом месте»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Карпин

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

    - Каррера говорил, что необходим центральный защитник (в частности, речь шла о Гарае), в атаке – Луан.

    – Вместо Луана взяли Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились.

    Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас – девятые.

    – Получается, не селекция – главная проблема «Спартака»?

    – Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И «Спартак» не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». При чем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?

    – «Спартак» своими трансферами команду освежил?

    – Судя по нынешнему результату – пока нет, — сказал Карпин.

    Валерий Карпин: «Спартак» выиграл чемпионат на эмоциях, как «Лестер». В этом сезоне нет фарта, желания, самоотдачи»

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