Бывший главный тренер Валерий Карпин поделился мнением о своей работе с московским клубом.

«Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось».

Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный , а прошлом сезоне он был плох.

«Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы? Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия», – сказал Карпин.

В качестве тренера Карпин приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата в 2009 и 2012 годах.

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