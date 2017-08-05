Валерий Карпин: «Не согласен, что в «Спартаке» у меня не получилось. Второе место – это тоже «получилось»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о своей работе с московским клубом.
«Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось».
Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.
«Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы? Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия», – сказал Карпин.
В качестве тренера Карпин приводил «Спартак» к серебряным медалям чемпионата в 2009 и 2012 годах.
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