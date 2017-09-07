«Спортинг» объявил о трансфере Адриена Силвы в «Лестер» за 29,5 млн евро

Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва переходит в .

Клуб из Португалии сообщил, что согласовал трансфер 28-летнего хавбека в английскую команду за 29,5 миллиона евро.

также получит 15% от суммы последующей перепродажи игрока.

Напомним, что ранее ФИФА отказалась регистрировать сделку из-за того, что «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера.

Адриен Силва – воспитанник «Спортинга». За первую команду он выступал с 2007 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.