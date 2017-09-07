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    «Спортинг» объявил о трансфере Адриена Силвы в «Лестер» за 29,5 млн евро

    Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия трансферы Лестер Адриен Силва

    Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва переходит в «Лестер».

    Клуб из Португалии сообщил, что согласовал трансфер 28-летнего хавбека в английскую команду за 29,5 миллиона евро.

    «Спортинг» также получит 15% от суммы последующей перепродажи игрока.

    Напомним, что ранее ФИФА отказалась регистрировать сделку из-за того, что «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера.

    Адриен Силва – воспитанник «Спортинга». За первую команду он выступал с 2007 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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