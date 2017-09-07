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    Зинедин Зидан: «Хочу, чтобы «Реал» владел мячом больше соперника, даже против «Барселоны»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Флорентино Перес

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своей игровой философии.

    «У меня так много экстраординарных футболистов в команде, что я хочу, чтобы она играла хорошо.

    Я пытаюсь найти лучший игровой стиль, а это значит – владеть мячом больше соперника, даже против «Барселоны».

    Флорентино Перес? Мы работаем очень хорошо. Его стратегия понятна. Он знает, как добиться желаемого», – сказал Зидан в интервью beIN SPORTS.

    «Зидан точно не поможет взять Ла Лигу и ЛЧ». Что говорили о тренере «Реала», когда он начинал

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