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    Дмитрий Тарасов: «Не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьезной литературе»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Реал Мадрид примера Испания светская хроника Зинедин Зидан

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какие книги прочитал минувшим летом.

    «За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.

    Еще ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал», – сказал Тарасов.

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