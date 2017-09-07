Дмитрий Тарасов: «Не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьезной литературе»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, какие книги прочитал минувшим летом.

«За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.

Еще ознакомился с автобиографией . Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал», – сказал Тарасов.