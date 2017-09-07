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    Марсело: «ЦСКА хотел приобрести меня, когда мне исполнилось 18»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Реал Мадрид Севилья примера Испания Марсело

    Защитник «Реала» Марсело рассказал, что в 2006 году мог оказаться в московском ЦСКА.

    «Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и «Севилья» хотели заполучить меня.

    В то время в «Севилье» было много бразильцев, так что я знал, все будет в порядке», – рассказал Марсело.

    Подробную статистику 29-летнего Марсело смотрите здесь.

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