Марсело: «ЦСКА хотел приобрести меня, когда мне исполнилось 18»

Защитник Марсело рассказал, что в 2006 году мог оказаться в московском .

«Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и хотели заполучить меня.

В то время в «Севилье» было много бразильцев, так что я знал, все будет в порядке», – рассказал .

Подробную статистику 29-летнего Марсело смотрите здесь.