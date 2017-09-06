Мбаппе о 180 млн евро: «Сумма трансфера на меня не давит»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на первой пресс-конференции рассказал о переходе в парижский клуб из «Монако».
«Мы будем идти к своим целям благодаря усердной работе и покорности. Мы реализуем свою мечту победить в Лиге чемпионов.
Переход Неймара в «ПСЖ» стал для меня дополнительным преимуществом. Поиграть рядом с ним – это что-то невероятное. Тем не менее я пришел сюда из-за проекта «ПСЖ».
180 миллионов за мой трансфер? Не я занимался своим переходом. Моя стоимость – это частный случай, сумма на меня не давит», – сказал Мбаппе.
«ПСЖ» не нарушил финансовый фэйр-плей. Это легко доказать
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