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    Мбаппе – фанатам «Монако»: «Вы можете сердиться и ненавидеть меня, но я вас люблю»

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция трансферы болельщики Килиан Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе написал послание фанатам «Монако», которые критиковали его за переход в парижский клуб.

    «Я знаю, что некоторые из вас не понимают мой выбор. Я понимаю, что вы злитесь.

    Я также понимаю некоторые недовольные крики во время нашей последней встречи. Ложная информация постоянно распространялась за время «мыльной оперы» про Мбаппе.

    Но я не изменился, мои близкие не изменились, и наши ценности остались прежними: скромность, простота и уважение.

    Вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я люблю вас», – написал Мбаппе в своем твиттере.

    «ПСЖ» арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа, после чего его контракт будет действовать до 2022 года.

    Сообщалось, что «ПСЖ» выкупит Мбаппе за 135 миллионов евро плюс 45 миллионов в качестве бонуса.

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