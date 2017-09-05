Бартомеу о 300 млн отступных в контракте Месси: «Барселона» никогда не будет удерживать игрока, если он хочет уйти»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему в новый контракт Лионеля Месси включен пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.
«Барселона» никогда не будет удерживать игрока, если он заявит о желании уйти. Такое случается в других европейских клубах.
У нас иной подход в отличие от других клубов. Мы считаем, что игрок должен выходить на поле и играть. Неважно, отступные 500, 600, 1000 или 1500 миллионов евро.
Мы можем включить в контракт любые отступные, но если игрок хочет уйти, мы сядем вместе с ним и обсудим, как это будет сделано.
К сожалению, с Неймаром так не получилось. Если бы все получилось, от этого все бы только выиграли», – сказал Бартомеу.
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