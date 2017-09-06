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    «Матч ТВ» удалил интервью Оганесяна об угрозах со стороны спонсора «Арарата»

    Теги второй дивизион Валерий Оганесян Матч ТВ Арарат Москва

    Экс-президент «Арарата» Валерий Оганесян, которого обвиняют в хищении 20 миллионов рублей со счетов клуба, рассказал, что ему угрожают.

    Оганесян дал интервью журналисту «Матч ТВ» Александру Муйжнеку. С сайта телеканала текст был удален после публикации.

    Фрагмент беседы, выложенной журналистом в полном объеме на платформе Medium:

    – Вы видите происходящее с «Араратом» как рейдерский захват клуба?

    – Пока нет, но что-то близкое. «Хочу – и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.

    – Ваше возвращение в «Арарат» возможно?

    – На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

    – Что мешает вам вернуться в Россию?

    – Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

    – Вы имеете в виду уголовное преследование?

    – Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться.

    Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

    Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось, – заявил Оганесян.

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