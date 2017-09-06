«Матч ТВ» удалил интервью Оганесяна об угрозах со стороны спонсора «Арарата»

Экс-президент Валерий Оганесян, которого обвиняют в хищении 20 миллионов рублей со счетов клуба, рассказал, что ему угрожают.

Оганесян дал интервью журналисту «Матч ТВ» Александру Муйжнеку. С сайта телеканала текст был удален после публикации.

Фрагмент беседы, выложенной журналистом в полном объеме на платформе Medium:

– Вы видите происходящее с как рейдерский захват клуба?

– Пока нет, но что-то близкое. «Хочу – и беру». Таких разговоров через силу я не понимаю.

– Ваше возвращение в возможно?

– На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование.

– Что мешает вам вернуться в Россию?

– Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад.

– Вы имеете в виду уголовное преследование?

– Да всякое: меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться.

Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду.

Я предполагал, что такое начнется, когда выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось, – заявил Оганесян.

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