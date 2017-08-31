«Арарат» обвинил Оганесяна в выведении со счетов клуба 20 млн рублей
Представитель московского «Арарата» обвинил экс-президента Валерия Оганесяна, накануне якобы по состоянию здоровья покинувшего клуб, в выведении 20 миллионов рублей со счетов клуба.
«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 миллионов рублей без соответствующих документов.
Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», – заявили в клубе.
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