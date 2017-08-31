«Арарат» обвинил Оганесяна в выведении со счетов клуба 20 млн рублей

Представитель московского обвинил экс-президента Валерия Оганесяна, накануне якобы по состоянию здоровья покинувшего клуб, в выведении 20 миллионов рублей со счетов клуба.

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 миллионов рублей без соответствующих документов.

Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета . Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», – заявили в клубе.