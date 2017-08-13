Жозе Моуринью: «Мы начали с победы и вышли на первое место, но это ничего не значит»

Главный тренер «МЮ» подвел итоги матча чемпионата Англии против «Вест Хэма» (4:0).

«Матч получился сложным, при счете 2:0 еще ничего не было решено, у был опасный момент. Не считаю, что мы наиграли на 4:0.

Мы не очень хорошо начали матч, выглядели нервно, но потом показали отличную игру. Мне нравится уверенность, мы играли уверенно. Очень хорошая игра.

Для новичков важно показать себя в новом клубе, все ждут голов от нападающего. Это хорошо для Мораты, Руни, Лукаку и Ляказетта, что они забили. Это повлияет на их уверенность.

То, что мы начали сезон с победы и вышли на первое место, ничего не значит. Главное сейчас – уровень футбола и уверенность в себе.

В прошлом сезоне мы потеряли два очка в матчах с «Вест Хэмом», сегодня взяли три очка», – сказал Моуринью.