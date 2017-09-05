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    Венгер предложил отменить зимнее трансферное окно

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что выступает против зимнего трансферного окна.

    «Игроки, которые мало играют, или те, к кому есть интерес со стороны других клубов, начинают думать, что же с ними будет в январе. Они не могут сосредоточиться на футболе, что мешает команде. Думаю, все это понимают.

    Мы развлекаем людей, но это может делать только сплоченная группа людей, которые чего-то добились вместе. Они не должны думать, где окажутся в следующем году.

    Все жалуются, что футбол стал бизнесом, но мы можем кое-что исправить. Футболист может готовиться к важному матчу и параллельно проверять свой телефон, а не перешел ли он куда-либо.

    Идеальный вариант – это трансферное окно, которое закрывается за 48 часов до первой игры сезона, а открывается только после завершения чемпионата», – сказал Венгер.

    Напомним, в топ-чемпионатах Европы зимнее трансферное окно открыто с 1 января по 1 февраля.

    Клубы АПЛ этим летом потратили полтора миллиарда евро. На кого хоть?

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