Венгер подтвердил, что «Арсенал» предлагал 100 млн евро за Лемара

Главный тренер Арсен Венгер подтвердил, что клуб хотел приобрести полузащитника Тома Лемара за 100 миллионов евро в последний день трансферного окна.

«100-миллионное предложение за Лемара? Да, это правда. Я хотел приобрести его. Он решил остаться в «Монако». Но мы за ним еще вернемся.

Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Каких-то лимитов для него нет, ему еще 18. Им я тоже интересовался, но 180 миллионов – это слишком много для нас», – сказал Венгер.