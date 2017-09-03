Венгер подтвердил, что «Арсенал» предлагал 100 млн евро за Лемара
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что клуб хотел приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара за 100 миллионов евро в последний день трансферного окна.
«100-миллионное предложение за Лемара? Да, это правда. Я хотел приобрести его. Он решил остаться в «Монако». Но мы за ним еще вернемся.
Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Каких-то лимитов для него нет, ему еще 18. Им я тоже интересовался, но 180 миллионов – это слишком много для нас», – сказал Венгер.
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