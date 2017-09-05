«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча с 26 на 27 ноября, но пошел петербуржцам навстречу
Инициатором переноса матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» с 26 ноября на 27-е выступил именно петербургский клуб.
По информации «Спорта день за днем», РФПЛ была недовольна переносом рейтингового матча на вечер понедельника, но «Зенит» воспользовался правом, которое дано ему регламентом чемпионата России.
При этом «Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе игры, поскольку для РФПЛ приоритетными являются клубы, выступающие в Лиге чемпионов, но московский клуб пошел петербуржцам навстречу.
Матч пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. «Спартак» 21 ноября примет в рамках Лиги чемпионов «Марибор», а «Зенит» в матче Лиги Европы дома сыграет с «Вардаром» 23 ноября.
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