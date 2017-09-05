«Спартак» мог отказать «Зениту» в переносе матча с 26 на 27 ноября, но пошел петербуржцам навстречу

Инициатором переноса матча чемпионата России между и «Зенитом» с 26 ноября на 27-е выступил именно петербургский клуб.

По информации «Спорта день за днем», была недовольна переносом рейтингового матча на вечер понедельника, но воспользовался правом, которое дано ему регламентом чемпионата России.

При этом мог отказать «Зениту» в переносе игры, поскольку для приоритетными являются клубы, выступающие в Лиге чемпионов, но московский клуб пошел петербуржцам навстречу.

Матч пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. 21 ноября примет в рамках Лиги чемпионов «Марибор», а в матче Лиги Европы дома сыграет с «Вардаром» 23 ноября.