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    Матч «Спартак» – «Зенит» перенесен с 26 на 27 ноября

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФПЛ Ахмат СКА Хабаровск Тосно

    РФПЛ объявила об изменениях в расписании матчей чемпионата России-2017/18.

    Матч 10-го тура между командами ФК «Тосно» и ФК «Спартак-Москва» состоится 17-го сентября 2017 года в 13:00 (время московское).

    Матч 10-го тура между командами ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Ахмат» состоится 17-го сентября 2017 года в 11:00 (время московское).

    Матч 18-го тура между командами ФК «Спартак» и ФК «Зенит» состоится 27 ноября 2017 года в 19:30 (время московское).

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