Матч «Спартак» – «Зенит» перенесен с 26 на 27 ноября

объявила об изменениях в расписании матчей чемпионата России-2017/18.

Матч 10-го тура между командами ФК «Тосно» и ФК -Москва» состоится 17-го сентября 2017 года в 13:00 (время московское).

Матч 10-го тура между командами ФК «СКА-Хабаровск» и ФК состоится 17-го сентября 2017 года в 11:00 (время московское).

Матч 18-го тура между командами ФК «Спартак» и ФК состоится 27 ноября 2017 года в 19:30 (время московское).