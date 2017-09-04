Агент Коутиньо попросил у «Барселоны» 200 млн евро якобы от имени «Ливерпуля»

Стали известны детали переговоров «Барселоны» и в последний день трансферного окна о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее каталонцы заявили, что англичане были готовы отпустить 25-летнего бразильца за 200 миллионов евро. «Ливерпуль» опроверг эту информацию.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр, агент Коутиньо, Киа Джурабчиан, который был посредником между клубами, озвучил такую цену якобы от имени .