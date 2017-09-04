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    Киргизия – Мьянма. Матч квалификации Кубка Азии отменен в целях безопасности из-за религиозного конфликта в Мьянме

    Теги Кубок Азии сборная Киргизии сборная Мьянмы политика

    Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков отменил матч отборочного турнира на Кубок Азии-2019 с Мьянмой, который должен был пройти 5 сентября в Бишкек.

    «В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен.

    Причина – информация, поступившая от правоохранительных органов о возможности попытки организации массовых беспорядков», – сказали в пресс-службе киргизского кабинета министров.

    «В связи с информацией, поступившей от правоохранительных органов, я принял решение отменить матч. Ситуация находится под полным контролем», – сказал Сапар Исаков.

    В штате Ракхайн в Мьянме военные проводят антитеррористическую операцию против местных боевиков из числа мусульманской народности рохинджа.

    В результате столкновений в Мьянме между буддистами и мусульманами погибли свыше 400 человек. Около 19 тысяч мусульман бежали в Бангладеш.

    «Ахмат» призвал прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

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